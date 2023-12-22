В Ленобласти состоялся этап чемпионата России по ралли-рейдам

Участники выступали в трёх категориях: Т2, Т3 и рейд-спорт.

Автодром "Игора Драйв" стал организатором, генеральным партнером и площадкой для проведения мероприятия "Россия - Северный Лес 2024". Соревнование, прошедшее в Ленинградской области, имело статус первого этапа Чемпионата России по ралли-рейдам. В рамках мероприятия соревновалось 28 экипажей из разных регионов РФ.

За четыре дня прошли три этапа с восемью скоростными участками. Участники выступали в трёх категориях: Т2, Т3 и рейд-спорт.

Пилот команды G-Force Motorsport Борис Гадасин из Петербурга стал самым лучшим в зачёте. В 2024 году также впервые в истории снежно-ледовых бах состязались и мотоциклисты. В кросс-кантри в рамках Чемпионата Петербурга по мотоциклетному спорту участвовали 12 пилотов. Победу одержал Расул Шемиунов.

Ранее мы сообщили о том, что новую базу отдыха построят на берегу Вуоксы в Ленобласти.

Фото: "Игора Драйв"