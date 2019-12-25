В Петербурге 30 декабря пройдет сильный снег

Температура воздуха -2…-4 градуса, по Ленобласти -4…+1 градус, на востоке до -10 градусов.

В субботу, 30 декабря, синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует северо-восточная периферия циклона с центром над Прибалтикой. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России предупредили об усилении снега в отдельных районах. Кроме того, на юго-западе города пройдет мокрый снег.

Температура воздуха в Петербурге -2…-4 градуса, по Ленобласти -4…+1 градус, на востоке до -10 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

31 декабря – небольшой снег и -6…-8 градусов.

Ранее на Piter.TV: в новогоднюю ночь в Петербурге ожидается до -10 градусов.

Фото: Piter.TV