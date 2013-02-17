30 декабря в Петербурге порывы ветра могут достигать 23 м/с

МЧС Северной столицы предупредило жителей об ухудшении погодных условий.

Синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС" предупредили гостей и жителей Санкт-Петербурга о плохих погодные условиях, которые нагрянут в город уже завтра.

В частности, 30 декабря в Северной столице ожидаются сильные порывы ветра, которые могут достигать 23 м/с. Вместе с тем облачная погода принесет с собой небольшой дождь ночью, утром и днем.

Температура воздуха будет плюсовая, однако выше +4 градусов столбики термометров не поднимутся. Атмосферное давление в течение суток будет понижаться.

Ранее мы сообщали о том, что в Санкт-Петербурге за 2024 год отремонтировали 440 крыш и заменили 2572 лифта. Во всех районах города продолжается капитальный ремонт.

Фото: Piter.TV