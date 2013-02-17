В Петербурге за 2024 год отремонтировали 440 крыш и заменили 2572 лифта

Капремонт продолжается во всех районах Северной столицы.

Жилищный комитет Санкт-Петербурга подвел итоги капитального ремонта за 2024 год. Согласно опубликованным данным, за 12 месяцев д в городе было обновлено 440 кровель и более 1400 инженерных систем. Также в более чем 580 домах были заменены 2572 лифта. Кроме того, близки к завершению работы на 240 фасадах зданий.

Капитальный ремонт продолжается круглый год во всех районах города. Сейчас активно устраняются недочёты по сезонным видам работ. Важно, что часть работ можно продолжать до определённых температурных отметок, дополнительно применяются противоморозные добавки с соблюдением технологии использования.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцев привлекут к капремонту исторических зданий.

Фото: Piter.TV