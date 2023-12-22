Петербуржцев привлекут к капремонту исторических зданий

Для повышения их информированности о тонкостях реставрации исторических объектов будут организованы специальные лекции с участием высококвалифицированных специалистов в области истории архитектуры.

В 2024 году начнётся масштабный капремонт фасадов зданий исторического центра Петербурга. Городская программа предусматривает восстановление более 60 зданий. На этот раз за проведением работ будут пристально следить не только профессиональные сообщества и надзорные органы, но и сами горожане, для которых это вопрос сохранения уникального исторического облика Северной столицы. Об этом информирует региональное управление Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

Неравнодушные к культурному наследию Петербурга граждане смогут стать добровольцами и проводить мониторинг работ. Для повышения их информированности о тонкостях реставрации исторических объектов будут организованы специальные лекции с участием высококвалифицированных специалистов в области истории архитектуры.

Участниками волонтёрской команды может стать любой желающий: для этого необходимо заполнить соответствующую форму, которая доступна по ссылке.

Ранее мы сообщили о том, что в Смольном спрогнозировали увеличение числа электрокаров в ближайшие три года.

Фото: Piter.TV