В Смольном спрогнозировали увеличение числа электрокаров в ближайшие три года

Планируется, что в течение двух лет в Петербурге будет выведено в эксплуатацию 511 станций для зарядки электромобилей.

Правительство Северной столицы продолжает активно развивать отрасль электротранспорта. В рамках этой стратегии проводятся закупки инновационных общественных транспортных средств, строятся зарядные станции, а также снижаются налоги для владельцев электромобилей. Согласно расчетам Смольного, к 2026 году на улицах города будет зарегистрировано 58 тыс. электрокаров.

Планируется, что в течение двух лет в Петербурге будет выведено в эксплуатацию 511 станций для зарядки электромобилей. При этом планируется построить 318 новых станций, однако количество быстрых зарядных станций останется на прежнем уровне – 106.

На 1 декабря 2023 года в городе было зарегистрировано всего 2204 электрокара, при этом на территории города функционировали 216 электрических заправочных станций. Также в городе разъезжали 160 троллейбусов с автономным ходом и 11 электробусов с нарастающим ходом.

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