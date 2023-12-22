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Котельная для детского дома-интерната будет построена в Ушково за счёт инвестора
Сегодня, 9:37
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Котельная для детского дома-интерната будет построена в Ушково за счёт инвестора

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Срок строительства котельной и действия договора аренды участка составит 36 месяцев.

Инвестор планирует построить в посёлке Ушково котельную для детского дома-интерната. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Решение о предоставлении территории под строительство газовой котельной компании "Петербургтеплоэнерго" было одобрено на рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства. Мощность газовой котельной, которая будет расположена на Советской улице, составит 3 МВт. Она обеспечит теплом и горячей водой комплекс зданий детского дома-интерната для воспитанников с особенностями развития.

Срок строительства котельной и действия договора аренды участка на условиях инвестора составит 36 месяцев.

Ранее мы сообщили о том, что в Василеостровском районе построят автомобильную дорогу.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: котельная, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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