В Василеостровском районе построят автомобильную дорогу

Магистраль обеспечит удобный проезд к школе и детскому саду в микрорайоне.

В микрорайоне "Галерная гавань", который расположен на Васильевском острове в Петербурге, появится новая улица. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 22 января.

Объект улично-дорожной сети построят на Морской набережной, земельный участок 8. Дорога протяженностью 777 метров будет возведена от Прибалтийской площади до проектируемого проезда. По завершении работ ее передадут в собственность города.

В Петербурге обязательным условием для застройщиков стал ввод жилья одновременно с вводом социальной и транспортной инфраструктуры. Дорога на Морской набережной важна для нового микрорайона. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Магистраль обеспечит удобный проезд к школе и детскому саду в микрорайоне. Строительство намерены завершить в декабре этого года.

Ранее на Piter.TV: новую дорогу построят между юго-западом Петербурга и Пулково.

Фото: пресс-служба Смольного