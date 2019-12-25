29 декабря Петербург может побить суточный температурный рекорд

Северная столица пребывает в теплом секторе циклона.

Сегодня в Санкт-Петербурге может быть обновлен суточный рекорд по максимальной температуре воздуха, который был поставлен в 2013 году, – пишет в своем Telegram-канале синоптик центра "ФОБОС" Михаил Леус.

Тогда, 11 лет назад, 29 декабря воздух прогрелся до +5,4 градусов. Сегодня же Северная столица испытывает влияние теплого сектора североатлантического циклона, потому столбики термометров могут подняться до +4... +6 градусов. К вечеру, как замечает синоптик, ощутимо похолодает.

Ранее ФГБУ "Северо-Западное УГМС" предупреждали, что в понедельник, 30 декабря, в Санкт-Петербурге ожидаются сильные порывы ветра, доходящие до 23 м/с.

Фото: Piter.TV