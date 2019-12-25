29 декабря в Петербурге будет небольшой дождь

Под конец недели в Северной столице ожидается облачная погода, которая принесет с собой небольшой, днем умеренный дождь на местах. Прогнозом поделились в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Столбики термометров в первой половине дня опустятся до нуля градусов, во второй – поднимутся до +3... +5 градусов.
Ветер юго-западный, умеренный. Ночью на дорогах возможно образование гололедицы. Атмосферное давление в течение суток будет постепенно понижаться.
Напомним, что в Ленинградской области завтра днем местами пройдёт умеренный дождь, на востоке – с мокрым снегом.
Также ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в новогоднюю ночь петербуржцев ожидает похолодание, но без снегопада.
Фото: Unsplash
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