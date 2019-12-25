В Ленобласти 29 декабря местами пройдёт дождь

В Ленинградской области в воскресенье, 29 декабря, ожидается облачная погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Днем местами пройдёт умеренный дождь, на востоке – с мокрым снегом. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, во второй половине дня в прибрежных районах местами порывы 15-17 м/с.
Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днём +1...+6 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.
Синоптик Колесов заявил, что в Петербурге в новогоднюю ночь будет -2 градуса.
Фото: unsplash; МЧС
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