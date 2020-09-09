Приют для бездомных собак в Ломоносовском районе получит участок

Приюту необходимо расширение, потому как на 18 сотках живут уже 560 животных.

До первого марта 2021 года приют для бездомных животных "Островок надежды" получит новый участок, такое решение принял губернатор Ленобласти на совещании. На новом участке будут соблюдены все санитарные нормы.

Отметим, что приют арендовал у Русско-Высоцкой птицефабрики шесть соток в деревне Лагово для размещения 25 собак несколько лет назад. За все время участок стал больше до 18 соток, а число животных увеличилось до 560 животных.

Администрация региона формирует базу животных, которые находятся в приютах.

Ранее мы писали, что в "Ночлежке" попросили помочь со сбором жетонов и проездных.

Фото: Pixabay