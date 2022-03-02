В Петербурге субсидии на возмещение затрат по кредитам получит малый и средний бизнес

В текущем году объем субсидий составил 1 934 346,4 тыс. рублей.

Малому и среднему бизнесу в Петербурге возместят затраты по кредитам. Об этом рассказали в Смольном в среду, 30 августа.

Выплаты предоставят по результатам отбора. К участию допустят субъекты МСП, которые подтвердили выполнение условий по сохранению численности работников и закрыли долг по договорам микрозайма 2020 года.

В текущем году объем субсидий составил 1 934 346,4 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: во время пандемии в Петербурге удалось сохранить 14 тыс. рабочих мест за счет субсидий бизнесменам.

Фото: Piter.TV