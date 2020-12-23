Во время пандемии в Петербурге удалось сохранить 14 тыс. рабочих мест за счёт субсидий бизнесменам

В 2023 году в качестве компенсации погашенной задолженности предприятиям, сохранившим занятость, предоставляются субсидии.

В Смольном рассмотрели порядок предоставления субсидий представителям малого и среднего бизнеса на частичное возмещение затрат, связанных микрозаймами, полученными во время пандемии COVID-19. Вопрос рассмотрели на рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства.

Так, во время действия связанных с пандемий ограничений помимо федеральных инициатив был утверждён региональный План дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Петербурга в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Второй пакет помощи предполагал выделение бизнесменам, чья деятельность приостанавливалась из-за эпидемиологических ограничений, займов в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей под 1-5% годовых на возобновление деятельности, выплату сотрудникам зарплаты и обязательные социальные отчисления. Деньги предоставлял Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.

Добавим, что в 2023 году субсидии предоставляются в качестве компенсации погашенной задолженности предприятиям, сохранившим занятость. Выполнившие все обязательства предприниматели могут вернуть полученные средства и направить их на развитие своего дела.

Ранее мы сообщили о том, что план ГАТИ по оптимизации благоустройства обещает сократить временные затраты в 10 раз.

Фото: Piter.TV