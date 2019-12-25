План ГАТИ по оптимизации благоустройства обещает сократить временные затраты в 10 Раз

В ГАТИ успешно проведена защита амбициозного плана оптимизации ключевого направления городского благоустройства.

Команда проекта внесла изменения в подход к мониторингу состояния объектов, что обещает значительное улучшение в эффективности и скорости процесса. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На мероприятии представлен высокотехнологичный план действий, который, по мнению экспертов, может изменить ландшафт городского контроля и обслуживания. Дорожная карта, которую представила команда проекта, призвана сократить временные и ресурсные затраты на мониторинг состояния объектов и элементов благоустройства в десять раз.

Анализ существующего процесса выявил важную проблему – избыточную логистику, которая в настоящий момент обременяет более 38 сотрудников, ответственных за контроль, и включает в себя более 43 тысяч нежилых зданий, 30 тысяч торговых точек и 50 тысяч других объектов благоустройства.

Новый план мероприятий включает в себя аж 14 ключевых этапов. Среди них – модернизация системы фиксации и обработки нарушений, внесение изменений в нормативные документы и пересмотр подхода к определению маршрутов мониторинга.

Однако, безусловно, наиболее важным нововведением стало внедрение возможности предупреждения и привлечения к ответственности на основе материалов, полученных через специальные технические средства.

Ранее сообщалось, что ГАТИ предупреждает о будущих ограничениях и закрытиях дорожного движения в шести районах с 11 августа.

Фото: Piter.TV