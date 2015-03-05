ГАТИ предупреждает о будущих ограничениях и закрытиях дорожного движения в шести районах с 11 августа

В рамках плана по обновлению инфраструктуры и улучшению дорожной сети ГАТИ информирует о предстоящих закрытиях и ограничениях дорожного движения в нескольких районах с 11 августа.

Пресс-служба Смольного со ссылкой на ГАТИ передают информацию об ограничении движения в разных районах города.

Выборгский район

С 11 по 14 августа на Воронцовом переулке, начиная от проспекта Тореза до улицы Жака Дюкло, будет закрыто движение транспорта из-за проведения работ по реконструкции инженерных сетей. Для обхода данного участка рекомендуется использовать Яковскую улицу.

Кировский район

С 11 августа закрывается движение на Соломахинском проезде у проспекта Стачек из-за ремонта дорожного покрытия. Водителям предлагается объезд через проспект Стачек, Трамвайный проспект, улицу Зины Портной и Ленинский проспект.

Колпинский район

С 11 августа до 15 октября движение ограничено на Загородной улице в Колпино от Балканской дороги до дома 46 из-за ремонтных работ на дорожном полотне. Альтернативным маршрутом будет служить объезд по соседним улицам.

Красногвардейский район

С 11 августа по 10 сентября движение ограничено на перекрестке улицы Коммуны и улицы 2-я Жерновская в связи с реконструкцией светофорного объекта. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.

Петродворцовый район

С 11 по 12 августа на проезде между домами 47 и 51 по Скороходовской улице в Петергофе движение будет закрыто из-за замены водопропускной трубы. Планируйте свои маршруты, учитывая это временное ограничение.

Центральный район

С 11 августа (22:00) по 14 августа (06:00) и с 11 августа (22:00) по 14 августа (06:00) движение будет закрыто на Херсонском проезде и перекрестке Херсонского проезда и Херсонской улицы соответственно. Это связано с производством работ по прокладке водопровода.

Ранее сообщалось, что с 10 августа ГАТИ вводит ограничения в Петергофе и Центральном районе Петербурга из-за реконструкции инженерных сетей.

Фото: Piter.TV