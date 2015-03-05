ГАТИ предупреждает о будущих ограничениях и закрытиях дорожного движения в шести районах с 11 августа

Пресс-служба Смольного со ссылкой на ГАТИ передают информацию об ограничении движения в разных районах города.
Выборгский район
С 11 по 14 августа на Воронцовом переулке, начиная от проспекта Тореза до улицы Жака Дюкло, будет закрыто движение транспорта из-за проведения работ по реконструкции инженерных сетей. Для обхода данного участка рекомендуется использовать Яковскую улицу.
Кировский район
С 11 августа закрывается движение на Соломахинском проезде у проспекта Стачек из-за ремонта дорожного покрытия. Водителям предлагается объезд через проспект Стачек, Трамвайный проспект, улицу Зины Портной и Ленинский проспект.
Колпинский район
С 11 августа до 15 октября движение ограничено на Загородной улице в Колпино от Балканской дороги до дома 46 из-за ремонтных работ на дорожном полотне. Альтернативным маршрутом будет служить объезд по соседним улицам.
Красногвардейский район
С 11 августа по 10 сентября движение ограничено на перекрестке улицы Коммуны и улицы 2-я Жерновская в связи с реконструкцией светофорного объекта. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.
Петродворцовый район
С 11 по 12 августа на проезде между домами 47 и 51 по Скороходовской улице в Петергофе движение будет закрыто из-за замены водопропускной трубы. Планируйте свои маршруты, учитывая это временное ограничение.
Центральный район
С 11 августа (22:00) по 14 августа (06:00) и с 11 августа (22:00) по 14 августа (06:00) движение будет закрыто на Херсонском проезде и перекрестке Херсонского проезда и Херсонской улицы соответственно. Это связано с производством работ по прокладке водопровода.
Ранее сообщалось, что с 10 августа ГАТИ вводит ограничения в Петергофе и Центральном районе Петербурга из-за реконструкции инженерных сетей.
Фото: Piter.TV
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