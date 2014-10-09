С 10 августа ГАТИ вводит ограничения в Петергофе и Центральном районе Петербурга из-за реконструкции инженерных сетей

Временные ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей в Петергофе и Центральном районе Санкт-Петербурга введут с 10 августа.

С 10 августа по 23 сентября текущего года в Петродворцовом районе Петербурга будет ограничено движение транспорта на улице Аврова у Эрлеровского бульвара. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Для обеспечения безопасности и удобства горожан, введен объезд через Эрлеровский бульвар, улицу Бородачёва, Никольскую улицу, Михайловскую улицу, Озерковую улицу и улицу Дашкевича.

В Центральном районе города с 10 августа по 15 октября также введут временные ограничения движения на участке 10-й Советской улицы у дома 10/30 литера А. Здесь будут производиться работы по установке временных ограждений, необходимых для обеспечения безопасности в процессе проведения работ.

ГАТИ советует автомобилистам заранее планировать маршруты, учитывая введенные временные ограничения.

Ранее сообщалось, что из-за прокладки газопровода в Курортном районе будут введены временные ограничения движения.

Фото: Piter.TV