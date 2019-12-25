Из-за прокладки газопровода в Курортном районе будут введены временные ограничения движения

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) информирует о планируемом закрытии дорожного движения в некоторых участках Курортного района с 7 по 11 августа.

С 7 по 11 августа будет закрыто движение транспорта по улице Лесной возле дома 4. Это временное ограничение позволит специалистам провести необходимые работы безопасно и качественно. Это связано с необходимостью производства работ по прокладке газопровода в поселке Лисий Нос. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов во время производства работ. Будьте внимательны и соблюдайте инструкции находящихся на месте сотрудников.

Для минимизации неудобств ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Ранее сообщалось, что ГАТИ преобразует процесс координации работ

Фото: Piter.TV