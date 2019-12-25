ГАТИ преобразует процесс координации работ

ГАТИ меняет порядок формирования общегородского координационного графика для оптимизации процесса координации работ.

Проект ГАТИ планируется реализовать до конца текущего года и обещает революционные изменения в организации и планировании адресных программ. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

После успешной защиты плана мероприятий оптимизации процесса координации работ, команда проекта выявила ряд проблем, которые мешали быстрому и эффективному включению работ в общегородской график.

Одной из главных идей является создание новой информационной системы, которая сольет все согласующие организации на одной платформе. Это позволит улучшить прозрачность процесса для заказчиков и значительно сократить время на согласование адресных программ.

Кроме того, специалисты ГАТИ намерены внести изменения в административный регламент, регулирующий формирование и согласование адресных программ. Это позволит автоматизировать рутинные этапы и предотвратить утерю актуальной информации, что, в свою очередь, повысит эффективность работы.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы ограничат движение в семи районах Петербурга с 5 августа.

Фото: Piter.TV