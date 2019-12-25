ГАТИ преобразует процесс координации работ

Проект ГАТИ планируется реализовать до конца текущего года и обещает революционные изменения в организации и планировании адресных программ. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
После успешной защиты плана мероприятий оптимизации процесса координации работ, команда проекта выявила ряд проблем, которые мешали быстрому и эффективному включению работ в общегородской график.
Одной из главных идей является создание новой информационной системы, которая сольет все согласующие организации на одной платформе. Это позволит улучшить прозрачность процесса для заказчиков и значительно сократить время на согласование адресных программ.
Кроме того, специалисты ГАТИ намерены внести изменения в административный регламент, регулирующий формирование и согласование адресных программ. Это позволит автоматизировать рутинные этапы и предотвратить утерю актуальной информации, что, в свою очередь, повысит эффективность работы.
Ранее сообщалось, что ремонтные работы ограничат движение в семи районах Петербурга с 5 августа.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все