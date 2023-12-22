3D-модель подземного пространства города создадут в Петербурге

Это предложение имеет стратегическое значение как для развития инженерных сетей, так и для будущего метрополитена.

На заседании правительства Петербурга 2 мая губернатор поручил разработать трехмерную модель подземных пространств города. Это предложение имеет стратегическое значение как для развития инженерных сетей, так и для будущего метрополитена.

3D-модель, входящая в "цифровой двойник" города, будет служить инструментом для комитетов по строительству, имущественным отношениям и градостроительству и архитектуре. Градоначальник вспомнил о проекте освоения подземелий, который был запущен в Ленинграде в конце советского периода и считался передовым.

По завершении работы 3D-модель будет интегрирована в городские геоинформационные системы.

Ранее мы сообщили о том, что Госстройнадзор выдал петербургскому метрополитену разрешение на реконструкцию "Фрунзенской".

Фото: Piter.TV