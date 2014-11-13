Ремонтные работы ограничат движение в семи районах Петербурга с 5 августа

Реконструкция коснется Калининского, Кировского, Красногвардейского, Московского, Приморского, Пушкинского и Центрального районов.

Сегодня, 3 августа, в пресс-службе ГАТИ сообщили о старте ремонтных работы в семи районах Петербурга – Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Приморском, Пушкинском и Центральном. Водителей ожидают ограничения в движении транспорта.

В Калининском районе с 5 по 6 августа начнется ремонт инженерных сетей, из-за чего не получится проехать по боковому проезду улицы Руставели у дома 6 от проспекта Науки до улицы Верности.

В Кировском районе планируется ремонт дорожного покрытия по проспекту Стачек от Комсомольской площади до площади Стачек. В частности, с 5 по 6 августа ограничивается движение на перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева.

В Московском районе с 5 августа по 1 октября пройдет реконструкция инженерных сетей. Ограничится движение по Парковой улице с закрытием выезда на Витебский проспект. Объехать участок можно по Заставской улице.

С полным списком ограничений в движении транспорта можно ознакомиться на сайте ведомства.

Ранее рассказывали о том, что съемки кино перекроют улицы Петербурга с 5 августа.

Фото: Piter.TV