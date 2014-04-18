Фонду развития субъектов МСП в Петербурге выделят более 327 млн рублей

А еще поддержку получат самозанятые горожане.

В 2025 году Петербург выделит Фонду развития субъектов малого и среднего предпринимательства субсидию в размере 327,2 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили 28 марта в Смольном.

Фонд поддерживает малые и средние частные предприятия и ведет проектную работу, которая направлена на достижение установленных для города показателей федерального проекта "Малое, среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

А еще поддержку получат самозанятые петербуржцы, им предоставят услуги в рамках уставной деятельности фонда.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге НКО получат субсидии на оказание помощи ВИЧ-инфицированным.

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