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Фонду развития субъектов МСП в Петербурге выделят более 327 млн рублей
Сегодня, 11:47
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Фонду развития субъектов МСП в Петербурге выделят более 327 млн рублей

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А еще поддержку получат самозанятые горожане.

В 2025 году Петербург выделит Фонду развития субъектов малого и среднего предпринимательства субсидию в размере 327,2 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили 28 марта в Смольном. 

Фонд поддерживает малые и средние частные предприятия и ведет проектную работу, которая направлена на достижение установленных для города показателей федерального проекта "Малое, среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 

А еще поддержку получат самозанятые петербуржцы, им предоставят услуги в рамках уставной деятельности фонда.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге НКО получат субсидии на оказание помощи ВИЧ-инфицированным. 

Фото: pxhere 

Теги: малый и средний бизнес, субсидии
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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