В Петербурге НКО получат субсидии на оказание помощи ВИЧ-инфицированным

На эти цели в 2025 году из бюджета выделят около 3,4 млн рублей.

Петербургские НКО получат субсидии на оказание помощи ВИЧ-инфицированным. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили 26 марта в Смольном.

На эти цели в 2025 году из бюджета выделят около 3,4 млн рублей. Согласно постановлению, субсидии предоставят социально ориентированным НКО по результатам конкурсного отбора. Средства пойдут на подготовку консультантов из числа лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, социально-психологическое консультирование ВИЧ-инфицированных женщин в местах лишения свободы, предоставление социально-правовых услуг лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С.

Ранее стало известно, как петербургские НКО справляются с трудностями в зимний период.

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