Стало известно, как петербургские НКО справляются с трудностями в зимний период

Зима – время не только праздничное, но и бросающее новые вызовы.

Подошла к концу зима 2024-2025. Традиционно, холодный сезон ставит перед городскими структурами и организациями известный круг проблем. А как с холодами справляются благотворительные организации и НКО? Особенности их существования в зимний период выяснили в "Вечернем Санкт-Петербурге".

С появлением первого снега НКО продолжают выполнять прежние задачи по содержанию сотрудников и подопечных. Вместе с тем увеличивается и отклик заинтересованных в благотворительности граждан.

В декабре действительно обычно жертвуют больше, чем в другие месяцы. Это происходит по трём причинам. Во-первых, людям хочется сделать что-то хорошее перед Новым годом. Во-вторых, в декабре благотворительные организации активно проводят разные вовлекающие акции, и "Ночлежка" тут не исключение. В-третьих, в декабре закрываются ранее не закрытые договоры — гранты российских фондов, пожертвования от бизнеса. Даниил Александров, PR-менеджер НКО "Ночлежка"

О том же самом говорят и в фонде "Антон тут рядом", подчеркивая, что в летние и осенние месяцы сумма пожертвований обычно значительно меньше.

В зимнее время отличаются и подходы к популяризации благотворительности внутри организаций. НКО, которые продвигаются через мерч, в зимний период "подстраиваются" под новогодние цвета и соответствующее настроение.

Заказы от партнёров сувенирной продукции под Новый год и скупка готовой продукции на ресурсах дают значительный прирост, порой на 30 и более процентов. Иван Граевский, директор центра социально-трудовой адаптации инвалидов "Мастер ОК"

Впрочем, подобного рода стратегии подходят не всем организациям. По словам, PR-специалиста фонда поддержки людей с ВИЧ и наркозависимостью "Гуманитарное действие" Марии Васютиной, нередко благотворители с приходом новогодних праздников отвлекаются от насущных проблем, поддаваясь искушению ностальгии и приятных воспоминаний.

Ситуативный маркетинг, например, на тему Нового года, не всегда подходит всем НКО. Его успешность зависит от миссии и ценностей организации. Если тема не гармонирует с концепцией НКО, использование таких кампаний может вызвать недоумение у аудитории и повредить репутации. Для предотвращения негативного эффекта важно выбирать актуальные ситуативные поводы, которые органично сочетаются с деятельностью и целями НКО. Ирина Мерсиянова, директор центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ

Ранее стало известно, что власти Ленобласти в 2 раза увеличат субсидии региональным приютам.

Фото: Piter.TV