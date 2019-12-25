Сроки проведения торгов и их формат ещё не определены.

АО "ДОМ.РФ" реализует на торгах комплекс зданий бывшего СИЗО "Кресты" на Арсенальной набережной. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

Перед заключением сделки здания будут обследованы. Также специалисты выполнят проверку документации и пообщаются с предателями городского правительства, петербуржцами и потенциальными инвесторами. Целью этих мероприятий станет органичное внедрение "Крестов" в городскую и туристическую инфраструктуру Северной столицы.

Сроки проведения торгов и их формат ещё не определены. Известно, что в "Крестах" намерены создать арт-кластер, который станет новой туристической точкой притяжения.

Ранее мы сообщили о том, что казармы лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка в Петергофе выставлены на торги.

Фото: kresty.ru