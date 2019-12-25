Казармы лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка в Петергофе выставлены на торги

Объект будет продаваться по начальной цене в 119 млн рублей.

Часть бывших казарм лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка в Петергофе выставляют на продажу. Информация об этом опубликована на сайте Российского аукционного дома (РАД).

Объект, площадь которого составляет 3,5 тыс. кв.м., расположен по соседству со знаменитыми парками и дворцами на участке площадью 7,5 тыс. кв.м. Ансамбль казарм создали по проекту архитектора Н.К. Бипперна в 1835-1837 г.г. В 2002 году он внесён в реестр памятников регионального значения.

Предполагается, что здание подойдёт под общественные нужды и для туристов. Объект будет продаваться по начальной цене в 119 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть снова выставила на аукцион 21% акций компании "Усть-Луга".

Фото: пресс-служба Российского аукционного дома