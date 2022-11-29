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Ленинградский архив будет сотрудничать с РАН
Сегодня, 16:44
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Ленинградский архив будет сотрудничать с РАН

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Учреждения уже ведут совместную работу по значимым научно-популярным проектам.

Архивное управление 47-ого региона заключили соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским институтом Академии наук РАН. Вместе организации начнут выпуск изданий  архивных документов и прочей научно-просветительской деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Отметим, что РАН уже ведёт работу с региональной организацией по значимым научно-популярным проектам. В частности, готовится сборник документов о вскрытии мощей святого Александра Невского.

Также создаётся раздел "Будни, опалённые войной" о Тихвинском районе в годы Великой Отечественной войны. 

Фото: Правительство Ленобласти 

 

 

Теги: ленинградская область, ран
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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