Ленинградский архив будет сотрудничать с РАН

Учреждения уже ведут совместную работу по значимым научно-популярным проектам.

Архивное управление 47-ого региона заключили соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским институтом Академии наук РАН. Вместе организации начнут выпуск изданий архивных документов и прочей научно-просветительской деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Отметим, что РАН уже ведёт работу с региональной организацией по значимым научно-популярным проектам. В частности, готовится сборник документов о вскрытии мощей святого Александра Невского.

Также создаётся раздел "Будни, опалённые войной" о Тихвинском районе в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Правительство Ленобласти