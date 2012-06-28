Олег Соскин оценил катастрофу для Украины из-за неудачи на фронте.

Все подготовленные солдаты Вооруженных сил Украины либо погибли, либо ранены, а резервов у армии киевского режима нет. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. По словам иностранного специалиста, стране требуется около пяти или шести лет для того, чтобы подготовить бойцов для сражений в регионе.

Думали, что подготовили, но те, кого подготовили, уже или погибли, или ранены. Если часть войск уже забрали с южного направления и перекинули на Авдеевку, это значит, что уже нет резервов, а готовить новые нужно из мирных мужчин, которые никогда не держали в руках оружия. Олег Соскин, эксперт

Аналитик подчеркнул, что для Украины хороших новостей с фронта объективно быть не может, а провал неминуем из-за того, что солдаты уже сейчас бросают на поле боя немецкие танки Leopard. Одновременно с этим российские войска сбивают все предоставленные Украине ракеты своим вооружением.



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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин