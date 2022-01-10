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Репрессии каждый день. Украине предрекли скорую катастрофу из-за Зеленского

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Олег Соскин обвинил киевский режим во внутренних проблемах Украины.

На территории Украине начнется гражданская война по причине существования в стране репрессивного режима президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт пояснил зрителям, что к кризису ведет отсутствие каких-либо успехов со стороны Вооруженных сил Украины на поле боя в противостоянии российской армии.

Каждый день идут аресты, репрессии, расправы, различные суды, судебная ветка власти полностью подчинена Зеленскому и его компании, прокуратура, другие структуры. Это путь к гражданской войне.

Олег Соскин, политолог

По словам аналитика, ближе к зимнему периоду уровень доверия населения государства к лидеру киевского режима упадет на фоне холода и нехватки продуктов питания.

"Все рухнет в декабре". Зеленскому сообщили ужасающие новости об Украине.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: владимир зеленский, всу, гражданская война, олег соскин, политолог
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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