Олег Соскин спрогнозировал развал финансовой системы Украины.

Украинская банковская система и местная гривна могут скоро рухнуть. Это произойдет в том случае, если боевые действия не прекратятся. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист заметил, что киевскому режиму требуется требуется отменить военное положение, а также остановить боевые столкновения и убрать с занимаемой должности главу государства Владимира Зеленского. Эксперт заметил, что в противном случае президент уничтожит страну и ее граждан.

Включайте мозги. Если сейчас не остановиться, то где-то в декабре месяце рухнет банковская система. <…> По большому счету это даже хуже, чем, скажем, обрушение всего фронта. Кровавыми слезами будете плакать. Олег Соскин, эксперт Украины

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин