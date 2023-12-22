МО РФ сообщило о поражении вертолетом Ка-52 украинской ДРГ на харьковском направлении

ВКС России выполнили задачу на СВО.

Российские боевой экипаж ударного вертолета Ка-52 ликвидировал диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующие данные журналистам предоставили представители пресс-службы министерства по обороне. Известно, что задача выполнена силами армейской авиации Воздушно-космических сил страны.

Ударная группа уничтожила ЛРГ противника на харьковском направлении.Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. пресс-служба Минобороны РФ

Штурман-оператор разведывательно-ударного вертолета с позывным "Николай" рассказал журналистам о том, что передовой авиационный наводчик подтвердил успешное поражение цели противника. По завершению боевой задачи летчики вернулись на аэродром вылета. Напомним, что в составе ударной группы находятся разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", боевой вертолет Ми-28 "Ночной охотник" и многоцелевой вертолет Ми-8. Дополнительно военнослужащие сопровождаются поисково-спасательной группой и огневой поддержкой.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Т-80БВ.

Фото и видео: Минобороны России