Минобороны России сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении

Истребители Су-24 выполнили задание на СВО.

Экипажимногофункциональных сверхзвуковых бомбардировщиков Су-34 от Воздушно-космических сил России при помощи авиационных бомб успешно ликвидировали опорный пункт и личный состав Вооруженных сил Украины по южнодонецкому направлению в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились представители прессс-службы министерства по обороне страны. Специалисты получили от разведки подтверждение уничтожения цели. После этого истребители вернулись на аэродром вылета.

Бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что Су-34 представляет из себя двухместный всепогодный фронтовой самолет. Воздушное судно предназначено для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.

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Фото и видео: Минобороны России