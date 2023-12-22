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Минобороны России сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении

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Истребители Су-24 выполнили задание на СВО.

Экипажимногофункциональных сверхзвуковых бомбардировщиков Су-34 от Воздушно-космических сил России при помощи авиационных бомб успешно ликвидировали опорный пункт и личный состав Вооруженных сил Украины по южнодонецкому направлению в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились представители прессс-службы министерства по обороне страны. Специалисты получили от разведки подтверждение уничтожения цели. После этого истребители вернулись на аэродром вылета.

Бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что Су-34 представляет из себя двухместный всепогодный фронтовой самолет. Воздушное судно предназначено для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.

Украинский пленный рассказал, как российский дрон привел его сдаваться.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: авиация, вкс россии, всу, минобороны, сво, су-34, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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