СК возбудил дело о призывах к участию несовершеннолетних в акции 23 января

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к участию несовершеннолетних в акции 23 января. Об этом сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
В ведомстве заявили, что митинг во время пандемии COVID-19 может нанести вред здоровью собравшихся.
Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети интернет, социальных сетях TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января
Светлана Петренко, официальный представитель ведомства
Также СК распорядился, чтобы все записи с подобными призывами блокировали в соцсетях.
Ранее мы сообщали о том, что родителей школьников Петербурга призвали не пускать детей на митинг в субботу.
Видео: СК России
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