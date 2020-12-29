СК возбудил дело о призывах к участию несовершеннолетних в акции 23 января

Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к участию несовершеннолетних в акции 23 января. Об этом сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В ведомстве заявили, что митинг во время пандемии COVID-19 может нанести вред здоровью собравшихся.

Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети интернет, социальных сетях TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января Светлана Петренко, официальный представитель ведомства

Также СК распорядился, чтобы все записи с подобными призывами блокировали в соцсетях.

Ранее мы сообщали о том, что родителей школьников Петербурга призвали не пускать детей на митинг в субботу.

Видео: СК России