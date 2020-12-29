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Родителей школьников Петербурга призвали не пускать детей на митинг в поддержку Навального
Сегодня, 17:10
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nadezhda_sib

Родителей школьников Петербурга призвали не пускать детей на митинг в поддержку Навального

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Акцию протеста назвали "откровенной провокацией".

В соцсетях администраций районов Петербурга, школ, библиотек, образовательных организаций и некоторых муниципальных округов опубликовали одинаковые сообщения с призывом к родителям не пускать детей на митинг за освобождение  оппозиционера Алексея Навального. Они стали появляться днем 21-го января.

В сообщении указывается, что акция не только не согласована, но и является "откровенной провокацией". Родителей призвали защитить своих детей от втягивания их в "деструктивные действия". 

Помимо образовательных учреждений сообщение решили разместить муниципальные округа и некоторые сообщества, например, группа "Мамы Рыбацкого и Невского района" в "ВКонтакте". 

С распространением информации о планируемой акцией протеста в TikTok борется Роскомнадзор. Ранее ведомство сообщило о том, что оно потребовало удалить ролики с призывами к противоправным действиям. Кроме того, Генпрокуратура ориентировала правоохранителей на пресечение незаконных акций 23 января. 

Фото: Telegram / Борис Вишневский

Теги: акция протеста, алексей навальный, образовательные учреждения, школы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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