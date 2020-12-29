Ведомство требует ограничить доступ к информационным ресурсам

Генпрокуратура ориентировала правоохранителей на пресечение незаконных акций 23 января. Также ведомство требует ограничить доступ к информационным ресурсам, которые призывают граждан выйти на незаконные акции 23 января.

При наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. цитата из сообщения пресс-службы Генеральной прокуратуры

Ранее Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить ролики с призывами к противоправным действиям — а именно к массовым акциям протеста 23 января в поддержку арестованного политика Алексея Навального.

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