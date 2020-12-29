РКН потребовал от TikTok удалить ролики с призывами к противоправным действиям

Аналогичные действия Роскомнадзор направил другим социальным сетям и приложениям.

Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить ролики с призывами к противоправным действиям — а именно к массовым акциям протеста 23 января в поддержку арестованного политика Алексея Навального.

По версии ведомства, распространившего сообщение, данная информация направлена "на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий". Также РКН сообщил, что TikTok обязан удалить информацию, которая вовлекает несовершеннолетних в противоправные действия.

Аналогичные действия Роскомнадзор направил другим социальным сетям и приложениям.

Ранее мы писали, что соцсети будут выявлять и блокировать запрещенный контент.