СК и ВС одобрили проект о наказании за вовлечение детей в акции протеста

Следственный комитет концептуально поддержал инициативу депутата Госдумы.

Следственный комитет и Верховный суд поддержали законопроект об уголовном наказании для организаторов незаконных акций протеста, которые призывают к участию в них несовершеннолетних. Ранее соответствующую инициативу предложил депутат Госдумы Евгений Марченко.

Ужесточение ответственности за названные виды противоправной деятельности предлагается из-за возрастающей общественной опасности таких действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счет применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности заявление СК РФ

Напомним, что российское законодательство на данный момент предполагает только административную ответственность за данное нарушение. Уголовная ответственность будет подразумевать лишение свободы на срок до пяти лет. До десяти лет заключения будет грозить тем, кто склоняет подростков к организации массовых беспорядков. В комментарии Верховного суда делается замечание юридико-технического характера по вышеупомянутому законопроекту.

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Фото: Следственный комитет