СК и ВС одобрили проект о наказании за вовлечение детей в акции протеста

Следственный комитет и Верховный суд поддержали законопроект об уголовном наказании для организаторов незаконных акций протеста, которые призывают к участию в них несовершеннолетних. Ранее соответствующую инициативу предложил депутат Госдумы Евгений Марченко.
Ужесточение ответственности за названные виды противоправной деятельности предлагается из-за возрастающей общественной опасности таких действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счет применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности
заявление СК РФ
Напомним, что российское законодательство на данный момент предполагает только административную ответственность за данное нарушение. Уголовная ответственность будет подразумевать лишение свободы на срок до пяти лет. До десяти лет заключения будет грозить тем, кто склоняет подростков к организации массовых беспорядков. В комментарии Верховного суда делается замечание юридико-технического характера по вышеупомянутому законопроекту.
Володин назвал действия американских соцсетей беспределом.
Фото: Следственный комитет
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Мой номер карты: 2202 2006 5997 4719
Большое человеческое спасибо.