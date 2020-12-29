Детский омбудсмен Кузнецова осудила вовлечение детей в беспорядки

Уполномоченная по делам детей прокомментировала проведение 23 января во Владивостоке несогласованных акций протеста.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова осудила вовлечение детей в беспорядки. Об этом уполномоченный по правам несовершеннолетних сообщила в собственном аккаунте на Facebook. Чиновница уточнила, что на несогласованной акции во Владивостоке живой цепью выстроились подростки, митингующие в поддержку Алексея Навального.

Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди? Анна Кузнецова, детский омбудсмен России

Напомним, что ранее местные СМИ сообщили, что на митингах 23 января на Дальнем Востоке участниками стали несколько сотен человек. Несколько десятков из них задержаны полицией за нарушение общественного порядка. В Приморском крае запрещены массовые мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции по региону. Журналистам "РИА Новостей" представители администрации Приморья заявили, что не получали заявок на проведение акций протеста 23 января на центральной площади города Владивостока.

В Красноярске на незаконной акции появился флаг белорусской оппозиции.

Фото: YouTube/newsvlru