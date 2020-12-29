В Новосибирской области возбудили дело по факту призывов к массовым беспорядкам

В преступлении обвиняется 20-летний молодой человек.

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета по региону.

СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ заявление ведомства

Напомним, что ранее следователи установили, что призывы к проведению массовых беспорядков в Новосибирской области осуществлял 20-летний местный житель. В настоящее время он задержан. У него берутся показания. СК планирует подать в судебную инстанцию ходатайство об избрании меры пресечения в отношении фигуранта расследования.

Десятки человек задержаны на акциях в поддержку Навального на Дальнем Востоке.

Видео: YT / Штаб Навального в Новосибирске