В Новосибирской области возбудили дело по факту призывов к массовым беспорядкам

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета по региону.
СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ
заявление ведомства
Напомним, что ранее следователи установили, что призывы к проведению массовых беспорядков в Новосибирской области осуществлял 20-летний местный житель. В настоящее время он задержан. У него берутся показания. СК планирует подать в судебную инстанцию ходатайство об избрании меры пресечения в отношении фигуранта расследования.
Десятки человек задержаны на акциях в поддержку Навального на Дальнем Востоке.
Видео: YT / Штаб Навального в Новосибирске
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