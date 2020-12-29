В Красноярске на незаконной акции появился флаг белорусской оппозиции

Один из участников акции прошелся по улице, завернутый в этот флаг.

В Красноярске на незаконной акции появился красно-бело-красный флаг белорусской оппозиции. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" с несогласованной акции протеста, которая проходит в городе. По данным СМИ, в флаг иностранного государства завернулся один из участников шествия.

Напомним, что в МВД и Генеральной прокуратуре предупредили о привлечении к ответственности граждан, участвующих и организовывающих незаконные митинги в России. По данным правоохранительных органов, мероприятия в поддержку Алексея Навального 23 января расцениваются как угрозу общественному порядку и будут пресекаться представителями закона. Также Генпрокуратура требует запретить распространяемые в Интернете призывы к участию в таких акциях.

Особое внимание полиция уделяет призывам к участию в несогласованных акциях, в которых вовлекаются несовершеннолетние граждане.

Десятки человек задержаны на акциях в поддержку Навального на Дальнем Востоке. Также в Новосибирской области возбудили дело по факту призывов к массовым беспорядкам.

Видео: YT / Патриоты России TV