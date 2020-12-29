Кабмин: закон уже предусматривает сроки за вовлечение детей в митинги

Правительство не поддерживает законопроект Евгения Марченко, внесенный в Госдуму.

В кабинете министров России уточнили, что закон уже предусматривает сроки за вовлечение детей в митинги. Об этом чиновники написали в проекте отзыва относительно законопроекта, который внес на рассмотрение в Госдуму депутат Евгений Марченко. По данным правительства, российское законодательство не нуждается в дополнительных нормах по данному вопросу.

Пояснительная записка к законопроекту не содержит данных правоприменительной практики, свидетельствующих о недостаточности и неэффективности существующих в настоящее время мер ответственности за рассматриваемые деяния...Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект пояснение кабмина РФ

Напомним, что ранее Марченко внес на рассмотрение в ГД документ, который вводит уголовные сроки за вовлечение несовершеннолетних к участию в массовых беспорядках. Наказание за такое правонарушение согласно законопроекту может составить до пяти лет лишения свободы. Сейчас в РФ действует мера наказания по статье 151.2 УК РФ, по которой нарушитель может получить срок от одного года до трех лет, если призывы к беспорядкам прозвучали в СМИ или интернете.

В кабмине считают, что принятие положений, предложенных Марченко, приведет к конкуренции с другим положением кодекса. Речь идет о привлечении к ответственности лиц, которые вовлекают несовершеннолетних в преступную группу или в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

СК и ВС одобрили проект о наказании за вовлечение детей в акции протеста.

Фото: Правительство России