В Екатеринбурге началась акция протеста

В настоящее время полиция не задерживает активистов.

В Екатеринбурге началась несогласованная с властями акция поддержки Алексея Навального. Жители города собрались около здания спортивного комплекса "Динамо". В администрации города рассказали, что не получали заявлений о намерении активистов провести митинг 23 января.

Известно, что сторонники российского оппозиционера планируют дойти до местного театра драмы. В Свердловском управлении полиции уточнили, что участники мероприятия, как и организаторы, будут привлечены к ответственности согласно российскому законодательству. С аналогичными заявлениями к жителям города обратились представители других силовых и властных структур.

Депутат местной думы Константин Киселев сообщил корреспондентам с места событий, что в акции принимают участие больше трех тысяч человек. По мнению парламентария, данный митинг стал самым массовым в Сибири. Журналисты заметили в толпе активистов бывшего мэра Екатеринбурга Евгений Ройзмана.

В настоящее время сведений о задержаниях нет. Шествующие граждане выкрикивают лозунги: "Свободу!", "Россия будет свободной!". До начала мероприятия правоохранительные органы задержали экс-сотрудника городского штаба Алексея Навального Виктора Распопова.

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Видео: TG / NEXTA Live, Avtozak LIVE