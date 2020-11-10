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Петербуржец подал иск на блогера Варламова о защите чести и достоинства
Сегодня, 7:08
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец подал иск на блогера Варламова о защите чести и достоинства

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Истец требует извинений и моральной компенсации.

Калининский районный суд зарегистрировал исковое заявление жителя Петербурга Алексея Шмелева к блогеру Илье Варламову о защите чести и достоинства. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Истец заявил, что 21 июля Варламов в своем блоге на YouTube опубликовал видео с ложной информацией. Блогер выложил видеоролик, в котором говорится, что на выборы в Госдуму выдвинулись два Бориса Вишневских. При этом в видео использовалась фотография Алексея Шмелева. Петербуржец заявил, что Варламов опорочил его честь и достоинство.

Истец считает, что из-за видеоролика у зрителей сложилось мнение, что он намеренно поменял имя и фамилию ради политической аферы. При этом мужчина никогда не менял ни фамилию, ни имя.

Петербуржец требует, чтобы Варламов удалил его фотографию с видеоресурса и опубликовал извинения с опровержением информации. Кроме того, он просит компенсации морального вреда в любом объеме. Эти деньги блогер должен перевести в благотворительный фонд.

Ранее Ксения Собчак опубликовала фото с постаревшим Ургантом.

Фото: Instagram / varlamov

Теги: защита чести и достоинства, илья варламов
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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