Следствие просит изменить меру пресечения для Юрия Хованского, который сейчас находится в СИЗО

Прокурор просит суд оставить постановление без изменений.

Следствие просит суд изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, который сейчас находится под арестом. Об этом сообщили на портале РИА Новости со ссылкой на Куйбышевский районный суд.

На последнем суде Хованский заявил, что доводы прокурора нельзя подтвердить фактами. Он попросил судью отменить постановление, избрать домашний арест или более мягкую меру пресечения. Прокурор заявил, что жалобы блогера не стоит удовлетворять. Он попросил суд не менять постановление. В этом его поддержала и апелляционная инстанция. Суд отклонил жалобы Хованского на продление ареста.

Напомним, что арестованный блогер Юрий Хованский подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом в своем Telegram-канале рассказала его девушка Мария Нелюбова.

Блогера арестовали в начале лета этого года. Причиной стала песня "Норд-Ост", посвященная теракту на Дубровке в 2002 году. В ней Хованский "высказывает" мнение о событиях того дня. Уже через 1,5 месяца он написал письмо, в котором извинился за трек. Однако ему вновь продлили арест. Более того, в августе он попал в перечень людей, причастных к экстремизму или терроризму.

Фото: ВКонтакте / Юрий Хованский