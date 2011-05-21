Суд отклонил жалобы Хованского на продление ареста

Он останется в СИЗО до 8 января 2022 года.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел жалобы сторон на продление ареста блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Об этом 22 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Напомним, в начале ноября Куйбышевский районный суд продлил арест блогеру до 8 января 2022 года. Однако ни сам Хованский, ни его адвокат с решением не согласны. По словам блогера, "все доводы, указанные следователем, являются абсолютно голословными и они ничем не подтверждены. Его вина не доказана. В настоящее время срок давности по делу истек. Скрываться он не собирается. Имеет регистрацию и место жительства в Петербурге. Его родители преклонного возраста, отец является инвалидом и нуждается в его помощи". Он просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или иную более мягкую.

Прокурор просил постановление суда оставить без изменения, а жалобы без удовлетворения. В этом его поддержала и апелляционная инстанция.

Но сдаваться раньше времени Хованский не намерен. На днях он подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Ранее Piter.TV более подробно рассказывал о деле.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга