Участникам убийства спецназовца Никиты Белянкина дали до 20 лет лишения свободы

Мужчину, который ударил Белянкина ножом в сердце, приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

Суд в Подмосковье приговорил к срокам от пяти до 20 лет обвиняемых по делу об убийстве экс- спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу областного надзорного ведомства.

Виновными по статьям Уголовного кодекса РФ "Убийство", "Покушение на убийство" и "Хулиганство" признаны три человека. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Двоим из них дали по 17 и 18 лет "строгача", а Сергею Ходжаяну, который ударил Белянкина ножом в сердце – 20 лет.

Еще шестеро мужчин признаны виновными по статье "Хулиганство". Они получили от пяти до 5,5 лет лишения свободы (колония общего режима).

Напомним, трагедия произошла в Московской области в ночь на 2 июня 2019 года. В кафе недалеко от дома, где жил бывший спецназовец, произошел конфликт. Продолжить разборки вышли на улицу, где толпа начала избивать одного человека. В это время к своему дому шел Белянкин. Увидев жестокое избиение, он побежал на помощь.

Белянкин сделал предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета, после чего толпа мужчин набросилась на него. В ходе потасовки один из нападавших вытащил нож и ударил им Белянкина в сердце. От полученной травмы он скончался.

Ранее в Удмуртии разбился вертолет Ми-2.

Видео: Telegram / SHOT