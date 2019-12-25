В Удмуртии разбился вертолет Ми-2

О происшествии сообщил пилот воздушного судна.

В Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на источник в авиационных службах.

По имеющейся информации, воздушное судно упало Якшур-Бодьинском районе республики. На борту вертолета находились два человека. Об инциденте сообщил пилот. ЧП произошло в ходе обследования нефтепровода.

На место происшествия выдвинулись сотрудники МЧС.

Иные подробности на данный момент отсутствуют.

Ранее при крушении частного самолета в Доминикане погибли девять человек.

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