Жертвами стали семь пассажиров и два пилота.

При крушении частного самолета в Доминикане погибли девять человек. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написали представители авиакомпании Helidosa Aviation Group. Жертвами крушения воздушного судна стали семь пассажиров. Также вместе с ними скончались двое местных летчиков из Доминиканы. Трагедия настигла борт Gulfstream GIVSP в тот момент, когда пилоты совершали аварийной посадку в аэропорту Санто-Доминго.

Компания скорбит о трагической аварии, произошедшей в эту среду с одним из ее самолетов в Международном аэропорту Лас-Америкас, в результате которой погибли весь экипаж и пассажиры. пресс-служба авиакомпании

Напомним, что пострадавший самолет HI1050 Gulfstream GIVSP вылетел из международного аэропорта Ла-Исабела в Санто-Доминго. Борт направлялся в американский город Майами. Вскоре после вылета пилотам пришлось совершить аварийную посадку на территории воздушной гавани Лас-Америкас.По сведениям издания Acento, шестеро пассажиров рейса 3555 являются гражданами США, еще один пассажир и экипаж - доминиканцы.

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Фото и видео: YouTube / EU Top News, Inthemixstyle