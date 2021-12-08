СМИ: вертолет с начальником штаба обороны ВС Индии на борту потерпел крушение

СМИ: вертолет с начальником штаба обороны Вооруженных сил Индии на борту потерпел крушение. Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства ANI. По предварительным сведениям, трагедия с военным воздушным бортом произошла на территории штата Тамилнад. Жертвой катастрофы стал генерал Бипин Рават. Также в вертолете находились члены его семьи и помощники военнослужащего. Телеканал NDTV уточнил, что погибли четыре человека. В общей сложности на борту могли находиться 14 человек, включая пассажиров и экипаж.
Военно-воздушные силы Нью-Дели рассказали в собственном Twitter-аккаунте о том, что катастрофа зарегистрирована в округе Нилгирис около города Кунур. Поврежден борт ВВС Индии Ми-17В-5. По установлению причин произошедшего начато расследование.
Пассажирский самолет едва не разбился сразу после взлета в Магадане.
Фото и видео: Twitter/MalikAliiRaza
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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