СМИ: вертолет с начальником штаба обороны ВС Индии на борту потерпел крушение

Погибли минимум четыре человека.

СМИ: вертолет с начальником штаба обороны Вооруженных сил Индии на борту потерпел крушение. Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства ANI. По предварительным сведениям, трагедия с военным воздушным бортом произошла на территории штата Тамилнад. Жертвой катастрофы стал генерал Бипин Рават. Также в вертолете находились члены его семьи и помощники военнослужащего. Телеканал NDTV уточнил, что погибли четыре человека. В общей сложности на борту могли находиться 14 человек, включая пассажиров и экипаж.

Военно-воздушные силы Нью-Дели рассказали в собственном Twitter-аккаунте о том, что катастрофа зарегистрирована в округе Нилгирис около города Кунур. Поврежден борт ВВС Индии Ми-17В-5. По установлению причин произошедшего начато расследование.

Пассажирский самолет едва не разбился сразу после взлета в Магадане.

Фото и видео: Twitter/MalikAliiRaza