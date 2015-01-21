Пассажирский самолет едва не разбился сразу после взлета в Магадане

Пассажирский лайнер авиакомпании S7 едва не потерпел крушение после взлета в Магадане. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".
Инцидент произошел 2 декабря. Самолет вылетел из Магадана в Новосибирск, однако вскоре у него начались проблемы с управлением в режиме автопилота. Воздушное судно начало сильно раскачиваться и терять скорость. Система уведомила об обледенении двух двигателей.
Мы не можем самолет стабилизировать. Не можем справиться со взлетом. Сильнейшее обледенение.
из переговоров командира самолета с диспетчером
В результате ЧП судно потеряло 2700 метров высоты. Вскоре пилоты смогли выровнять полет в ручном режиме и долететь до Иркутска, где и совершили экстренную посадку.
На борту самолета находились 202 пассажира и семь членов экипажа.
В настоящее время специалисты проводят проверку произошедшего. Известно, воздушное судно эксплуатируется с декабря 2018 года. В S7 в беседе с изданием сообщили, что самолет перед вылетом прошел противообледенительную обработку.
Ранее в самолете из Хургады в Петербург у 4-летней девочки поднялась температура выше 40 градусов.
Видео: Telegram/SHOT
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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