Пассажирский самолет едва не разбился сразу после взлета в Магадане

На борту находилось 209 человек, включая экипаж.

Пассажирский лайнер авиакомпании S7 едва не потерпел крушение после взлета в Магадане. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

Инцидент произошел 2 декабря. Самолет вылетел из Магадана в Новосибирск, однако вскоре у него начались проблемы с управлением в режиме автопилота. Воздушное судно начало сильно раскачиваться и терять скорость. Система уведомила об обледенении двух двигателей.

Мы не можем самолет стабилизировать. Не можем справиться со взлетом. Сильнейшее обледенение. из переговоров командира самолета с диспетчером

В результате ЧП судно потеряло 2700 метров высоты. Вскоре пилоты смогли выровнять полет в ручном режиме и долететь до Иркутска, где и совершили экстренную посадку.

На борту самолета находились 202 пассажира и семь членов экипажа.

В настоящее время специалисты проводят проверку произошедшего. Известно, воздушное судно эксплуатируется с декабря 2018 года. В S7 в беседе с изданием сообщили, что самолет перед вылетом прошел противообледенительную обработку.

Ранее в самолете из Хургады в Петербург у 4-летней девочки поднялась температура выше 40 градусов.

Видео: Telegram/SHOT